Draisaitl mit Overtime-Winner! Oilers gewinnen Spiel eins der NHL-Finals

Die Edmonton Oilers haben gegen Titelverteidiger Florida Panthers einen knappen Auftaktsieg in die NHL-Finals gefeiert.

Die Oilers setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:3 nach Verlängerung durch, das entscheidende Tor erzielte der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl genau 31 Sekunden vor Ablauf der Overtime in Überzahl. Das zweite Spiel in der Neuauflage des Final-Duells der vergangenen Saison um den Stanley Cup findet in der Nacht auf Samstag erneut in Edmonton statt.

„Wir waren etwas erwachsener. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, aber wir haben nur eine Chance gebraucht und die genutzt“, sagte Draisaitl, mit 52 Treffern der beste Torschütze im Grunddurchgang. „Ich fand, es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel.“ Die Panthers gingen mit 3:1 in Führung, Matthias Ekholm traf im Schlussdrittel zum erneuten Ausgleich. Zum Titelgewinn benötigt eine Mannschaft in der „best of seven“-Serie vier Siege.

Panthers-Siegesserie zu Ende

Mit dem Erfolg beendete Edmonton die Siegesserie der Panthers, die die davor letzten fünf Spiele auf fremdem Eis ausnahmslos gewonnen hatten. Vor allem aber vermieden die Oilers einen neuerlichen Fehlstart in die finale Serie. Vor einem Jahr lagen sie nach drei Spielen 0:3 hinten, vermochten aber auf 3:3 zu stellen, um doch noch den Kürzeren zu ziehen.

Dank dem Sieg hat die Hoffnung in Edmonton weiteren Schub erhalten, die Trophäe nach 35 Jahren wieder in die Stadt zu holen. Die Sehnsucht nach dem Stanley Cup ist nicht nur bei den Oilers groß, sondern im ganzen Land. Als bisher letzte kanadische Equipe gewannen die Montreal Canadiens, mit 24 Siegen Rekordhalter, vor 32 Jahren den Pokal.

(APA)/Bild: Imago