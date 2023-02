Draisaitl und McDavid mit 700. und 800. NHL-Punkt

Die Edmonton Oilers haben auch dank ihrer Topscorer Connor McDavid und Leon Draisaitl die Serie von vier Niederlagen hintereinander beendet.

Die Oilers gewannen am Dienstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Philadelphia Flyers mit 4:2, wobei der Deutsche Draisaitl einen Treffer und zwei Assists und der Kanadier McDavid zwei Treffer und einen Assist beisteuerten.

Draisaitl erzielte dabei den 700. NHL-Punkt in seiner Karriere, McDavid bereits Nummer 800. Der Kanadier ist der fünftschnellste Spieler in der Geschichte der NHL, der die 800er-Marke erreichte. Nur Wayne Gretzky (352 Spiele), Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) und Peter Stastny (531) gelang das in weniger Spielen als McDavid (545). Außerdem führt McDavid die Scorerliste der aktuellen Saison mit 105 Punkten (44 Tore/61 Assists) an.

Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning – die Highlights im Video

Saint Louis Blues – Carolina Hurricanes – die Highlights im Video

Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres – die Highlights im Video

Detroit Red Wings – Washington Capitals – die Highlights im Video

(APA) / Bild: Imago