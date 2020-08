Dramatik durch Crashes & Reifenschäden – die F1-Highlights von Silverstone im VIDEO

via

via Sky Sport Austria

Lokalmatador Lewis Hamilton hat sich dramatischer als gedacht beim Heim-Grand-Prix in Silverstone durchgesetzt. Der amtierende Formel-1-Weltmeister feierte am Sonntag vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Mann Charles Leclerc einen Start-Ziel-Sieg, ein Reifenplatzer in der letzten Runde machte dem Briten allerdings gehörig zu schaffen.

Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas hatte im Finish ebenfalls einen Reifenschaden und fiel aus den Punkterängen. Für Hamilton war es der 85. Sieg in seiner Karriere, der Brite baute seine WM-Führung deutlich aus.

Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien am Sonntag in Silverstone sowie die WM-Wertungen nach dem vierten von vorerst 13 Saisonrennen:

Rennlänge: 52 Runden a 5,891 km = 306,198 km

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 01:28:01,283 Durchschnittsgeschw.: 208,771 km/h 2. Max Verstappen (NED) Red Bull +05,856 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +18,474 4. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +19,650 5. Lando Norris (GBR) McLaren +22,277 6. Esteban Ocon (FRA) Renault +26,937 7. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +31,188 8. Alexander Albon (THA) Red Bull +32,670 9. Lance Stroll (CAN) Racing Point +37,311 10. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +41,857 11. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +42,167 12. George Russell (GBR) Williams +52,004 13. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +53,370 14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +54,205 15. Nicholas Latifi (CAN) Williams +54,549 16. Romain Grosjean (FRA) Haas +55,050 17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

Ausgeschieden: Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri, Kevin Magnussen (DEN) Haas

Nicht gestartet: Nico Hülkenberg (GER) Racing Point

Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull in der 52. Runde in 1:27,097 Min. (Schnitt: 243,494 km/h)

WM-Stand (nach vier von 13 Rennen):

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 88 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 58 3. Max Verstappen (NED) Red Bull 52 4. Lando Norris (GBR) McLaren 36 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 33 6. Alexander Albon (THA) Red Bull 26 7. Sergio Perez (MEX) Racing Point 22 8. Lance Stroll (CAN) Racing Point 20 9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 20 10. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 15 11. Esteban Ocon (FRA) Renault 12 12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 12 13. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 10 14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 2 15. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1 16. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1

Konstrukteurs-WM:

1. Mercedes 146 2. Red Bull 78 3. McLaren 51 4. Ferrari 43 5. Racing Point 42 6. Renault 32 7. AlphaTauri 13 8. Alfa Romeo 2 9. Haas 1

(APA/Red.)