Newcastle United und der FC Southampton trennen sich mit 2:2, nachdem es für die Gäste in der Nachspielzeit einen Elfmeter gab.

Das Team von Coach Ralph Hasenhüttl, das zweimal in Rückstand geriet, durfte über einen verwandelten Elfmeter von James Ward-Prowse in der sechsten Minute der Nachspielzeit jubeln. Zuvor hatte Allan Saint-Maximin die Gastgeber in der 90. Minute erneut voran gebracht.

