Dramatischer Aufstieg: Leeds United erreicht Halbfinale im FA Cup

Leeds United hat auf dramatische Art und Weise in das Halbfinale des FA Cup eingezogen.

Der Klub verspielte bei West Ham United zunächst eine Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit, bezwang die Londoner letztlich dennoch mit 4:2 (2:2, 1:0) im Elfmeterschießen und träumt damit vom ersten FA-Cup-Sieg seit 1972.

Ao Tanaka (26.) hatte die Führung für Leeds erzielt. Nachdem der Ex-Salzburger Brenden Aaronson im Strafraum gefoult wurde, erhöhte Dominic Calvert-Lewin (75.) vom Punkt. Als Leeds wie der sichere Sieger aussah, erzwangen Mateus Fernandes (90.+3) und Axel Disasi (90.+6) die Verlängerung. Ohne weitere Treffer ging es ins Elfmeterschießen, in dem Jarrod Bowen und Pablo an Leeds-Schlussmann Lucas Perri scheiterten.

Leeds komplettiert damit als vierter Klub das Halbfinale und trifft dort auf den FC Chelsea. Zudem spielt Pep Guardiolas Manchester City gegen den Zweitligisten und Arsenal-Bezwinger FC Southampton. Die Halbfinals finden am 25. und 26. April, das Finale am 16. Mai statt.

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