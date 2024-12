Dramatischer Colts-Sieg bei Raimann-Comeback

Die Indianapolis Colts haben beim Comeback von Footballer Bernhard Raimann einen dramatischen Sieg im Kampf um die NFL-Play-offs gefeiert. Bei den New England Patriots gewann das Team um den 27-jährigen Offensive Tackle am Sonntag dank einer Aufholjagd in einer hochspannenden Schlussphase mit 25:24. Mit dem sechsten Sieg im 13. Saisonspiel dürfen die Colts weiter von den Play-offs träumen. Raimann hatte die vergangenen beiden Spiele wegen einer Knieverletzung verpasst.

In Foxborough lagen die Colts bis zwölf Sekunden vor Spielende noch mit 17:24 zurück. Dann fing Wide Receiver Alec Pierce einen Touchdown von Quarterback Anthony Richardson, ehe Head Coach Shane Steichen mit einer mutigen Entscheidung und einem Zwei-Punkte-Versuch von der Zwei-Yard-Linie voll auf den Sieg ging. Richardson schaffte es in die Endzone und führte die Colts, bei denen Raimann eine fehlerfreie Leistung zeigte, mit insgesamt zwei Touchdown-Pässen und einem weiteren selbst erlaufenen Touchdown bei zwei Interceptions zum Sieg. Mit ablaufender Uhr verschoss Patriots-Kicker Joey Slye einen Fieldgoal-Versuch zum Sieg aus 68 Yards nur knapp.

Star-Quarterback Aaron Rodgers musste sich mit seinen New York Jets indes den Seattle Seahawks mit 21:26 geschlagen geben. Es war die neunte Niederlage im zwölften Spiel für das Team um den 40-jährigen Spielmacher. Die Pittsburgh Steelers setzten sich bei den Cincinnati Bengals in einem wilden Schlagabtausch mit 44:38 durch. Für die Steelers und Quarterback Russell Wilson war es der neunte Saisonsieg, während für die Bengals um Quarterback Joe Burrow die Play-offs nach der achten Niederlage in weite Ferne rückten.

(APA) Foto: Imago