Drastische Maßnahmen! Chelsea setzt Top-Talent unter Druck

Der FC Chelsea sorgt mal wieder für Negativ-Schlagzeilen. Das Eigengewächs Josh Acheampong wird laut englischen Medien vom eigenen Verein erpresst.

Das Chelsea-Juwel Josh Acheampong sieht sich aktuell einer frustrierenden Ausgangslage gegenüber. Dem Sportmagazin The Athletic zufolge, versuchen die Verantwortlichen der Blues den 18-Jährigen mit unlauteren Mitteln dazu zu bewegen, seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Dabei berufen sich die englischen Medienvertreter auf mehrere vereinsinterne Quellen.

Acheampong mittelfristig mit Stammspieler-Potenzial

Bisher kam der junge Rechtsverteidiger erst einmal in der Premier League zum Einsatz, aber schaffte es in der vergangenen Saison immerhin viermal in den Profikader. Auf Sicht planen die Londoner aber jetzt schon fest mit Acheampong und sehen ihn als potenziellen Konkurrenten zu Chelsea-Kapitän Reece James, der einst ebenfalls der eigenen Talentschmiede entsprang.

Spielzeit als Druckmittel

Mittlerweile ist der Rohdiamant weder im Aufgebot der ersten Mannschaft noch im Kader der U-21 vorzufinden. Grund dafür ist der bis 2026 datierte Vertrag, den der Teenager bisher nicht vorzeitig verlängern wollte. Dem entgegen steht das Interesse zahlreicher Topklubs (u.a. Real Madrid, Liverpool und PSG), die sich möglicherweise schon im Winter die Dienste Acheampongs sichern wollen.

Kein Maresca-Dementi

Sogar Chelsea-Coach Enzo Maresca ließ in seinen jüngsten Aussagen zum Außenverteidiger-Talent durchblicken, dass die Berichte nicht an den Haaren herbei gezogen sind. „Es ist wichtig für den Verein, dass wir als Erstes eine Lösung für seinen Vertrag und seine Zukunft finden müssen“, bilanziert der 44-Jährige. Für ihn sei es „eine Schande“, denn er „glaube wirklich, dass Josh (Acheampong, Anm. d. Red.) ein Topspieler werden kann.“

(Red.)

Bild: Imago