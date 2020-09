Draxler beschert PSG ersten Saisonsieg

via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler hat dem französischen Meister Paris Saint-Germain spät den ersten Saisonsieg in der Liga beschert. Durch das Tor zum 1:0 in der Schlussminute im Heimspiel gegen Metz vermied der Champions-League-Finalist einen kapitalen Fehlstart in der Ligue 1 nach zuvor zwei Niederlagen gegen Lens und Marseille.

Der Hauptstadtclub spielte nach Gelb-Rot gegen Innenverteidiger Abdou Diallo ab der 65. Minute in Unterzahl. Der Brasilianer Neymar (Rotsperre) und Weltmeister Kylian Mbappe (Coronavirus) waren nicht dabei.

(APA)

