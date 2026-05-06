Drehbuch mit Happy End? Glasner möchte sich mit Titel verabschieden

Oliver Glasner will sich bei Crystal Palace mit einem weiteren Titel verabschieden. Kurz vor dem Halbfinal-Rückspiel der Conference League ist seine Zukunft noch offen.

Wenn Oliver Glasner bei seinem ganz persönlichen Fußball-Blockbuster Regie führen dürfte, hätte er das perfekte Happy End schon längst im Kopf. Eine letzte Titel-Party mit Crystal Palace in der Leipziger Arena, den Conference-League-Pokal zum Abschied in den Händen – „das wäre schon ein Drehbuch, das ich ganz gerne lesen würde“, erklärte der scheidende Teammanager. Noch stecken der Österreicher und seine Protagonisten aber mitten im entscheidenden Akt.

Auch Glasner ist bewusst, dass es vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk am Donnerstag (ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) zum Träumen noch zu früh ist. Er mache „nie gern den zweiten Schritt vor dem ersten“ und dieser beinhalte, Shakhtar „in zwei Spielen auszuschalten“, erklärte der ehemalige Bundesliga-Coach: „Gegebenenfalls machen wir uns dann Gedanken über ein Finale.“

Glasner kann dritten Titel mi Palace gewinnen

Durch den 3:1-Erfolg im Hinspiel ist die Ausgangslage jedoch gut, die erste internationale Trophäe ist für die „Eagles“ zum Greifen nah. Für Glasner wäre es der krönende Abschluss einer erfolgreichen, aber nicht ganz reibungslosen Zeit an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs.

Im vergangenen Jahr hatte Glasner sein Team im Finale des FA Cups gegen Manchester City noch zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt, es folgte der Triumph gegen Meister FC Liverpool im Community Shield. Doch das paradiesische Verhältnis hatte zuletzt Risse bekommen. Im Jänner verkündete Glasner seinen Abschied im Sommer und rechnete mit der Klubführung ab, was vielen Fans des derzeit Tabellen-15. inmitten der sportlichen Krise sauer aufstieß.

Glasner sucht neue Herausforderung

Er wolle eine „neue Herausforderung“ hatte Glasner erklärt. Wo genau er diese sucht, ist noch offen. Zuletzt galt der 51-Jährige als Kandidat bei Manchester United, die Red Devils hatten unter Interimscoach Michael Carrick jedoch erst kürzlich die Rückkehr in die Champions League perfekt gemacht. Immer wieder taucht Glasners Name auch in Verbindung mit Bayer Leverkusen auf, wo Trainer Kasper Hjulmand unter Beobachtung steht.

Glasner selbst hält sich inmitten der Spekulationen zurück. „Ich plane da jetzt nichts, ich lasse es auf mich zukommen“, erklärte er zuletzt. Er wolle bis zum letzten Tag „der bestmögliche Oliver Glasner“ sein und am liebsten seine Wohnung in London „mit einer großen Party“ räumen.

Der Titelgewinn in der Conference League wäre dafür ein Grund mehr. Im Finale würde am 27. Mai in Leipzig entweder Rayo Vallecano oder Racing Straßburg (Hinspiel: 1:0) auf Palace warten. Wie man internationale Erfolge feiert, weiß Glasner dabei nur zu gut. Mit Eintracht Frankfurt hatte er 2022 nach einem Elfmeter-Krimi gegen die Glasgow Rangers den Europa-League-Thron erklommen.

An seinen Abschied bei Palace will Glasner aber noch nicht zu sehr denken. Noch, so erklärte er, sei man „nicht beim Nachwort“. Vielmehr kämen „eigentlich jetzt erst die spannenden letzten Seiten eines Buches, wo wir alle auf ein Happy End hoffen“.

(SID) / Artikelbild: Imago