Das ÖFB-Team will im heutigen Duell mit Bosnien-Herzegowina einen großen Schritt Richung WM-Qualifikation machen. Wir haben die Sky-Community gefragt, welche Mannschaft sie nach dem Duell gegen Zypern am Samstag in Zenica auf das Feld schicken würde.

Die Sky-User würden die Startelf vom Samstag an drei Positionen verändern: Statt Rekordnationalspieler Marko Arnautovic startet in der Sky-User-Startelf Bröndby-Angreifer Michael Gregoritsch im Sturmzentrum.

Auf den offensiven Außenpositionen wünscht sich die Sky-Community einen Einsatz von Romano Schmid. Der Bremen-Legionär würde anstelle von Wolfsburg-Flügel Patrick Wimmer starten. Zudem wählten die Sky-User anstelle von Freiburg-Innenverteidiger Philipp Lienhart Tottenham-Legionär Kevin Danso in die Startelf.

Die Wunsch-Elf der Sky-Community gegen Bosnien:

Im Rennen um den ersten Platz in der WM-Qualifikationsgruppe H wäre ein Sieg gegen Bosnien von großer Bedeutung. Aktuell führt das Team rund um Fiorentina-Stürmerstar Edin Dzeko die Gruppe mit zwölf Punkten an, die ersten vier Spiele wurden allesamt gewonnen. Nun kommt es in Zenica (20:45 Uhr) zum ersten Aufeinandertreffen mit der ÖFB-Auswahl.

