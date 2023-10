Drei Bayern-Stars zurück im Training

Nach den Verletzungsmeldungen der vergangenen Wochen entspannt sich die Personalsituation beim FC Bayern allmählich wieder.

Am Dienstag standen u.a. Matthijs de Ligt und Serge Gnabry an der Säbener Straße hinter dem Vorhang wieder auf dem Platz, auch Manuel Neuer arbeitete zusammen mit seinem Stellvertreter Sven Ulreich weiter an seinem Comeback.

De Ligt hatte seit Ende September wegen Knieproblemen passen müssen. Gnabry hatte sich am 26. September im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster einen Bruch der linken Elle zugezogen.

Am Dienstag absolvierte der Flügelstürmer Teile des Mannschaftstrainings, um sich an das Spiel mit seiner Unterarmschiene zu gewöhnen. „Es war gut zu hören, dass die Spieler bei den Zweikämpfen und Kontakten aufpassen sollten“, berichtet Sky Reporter Torben Hoffmann.

Unter der Leitung von Trainer Thomas Tuchel nahmen auch Alphonso Davies, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting, Aleksandar Pavlovic, ein paar Jugendspieler und Trainings-Gast Jerome Boateng an der Einheit teil.

„Ich gehe davon aus, dass de Ligt und Choupo-Moting am Wochenende zur Verfügung stehen sollten“, meint Hoffmann.

Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel), Daniel Peretz und Tarek Buchmann haben individuell trainiert. Dayot Upamecano fehlt weiter wegen seines Muskelfaserrisses.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago