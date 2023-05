Drei Bewerber für alpine Ski-WM 2029

Narvik und Soldeu bewerben sich um die Austragung der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2029.

Die Norweger und die Andorraner haben nach ihrem Scheitern gegen Crans Montana bei der Wahl des Organisators für die WM 2027 ihre zweite Bewerbung abgegeben. Dritter Kandidat ist das Grödnertal. Für die anderen zwei ausgeschriebenen Weltmeisterschaften vermeldete der Internationale Skiverband (FIS) bis zum Meldeschluss am 1. Mai nur je eine Bewerbung.

Lahti in Finnland will ebenfalls 2029 die nordischen Titelkämpfe durchführen, Planica in Slowenien jene von 2028 im Skifliegen.