Drei CL-Achtelfinalisten an Okafor interessiert

Noah Okafor hat sich mit starken Leistungen in die Notizbücher einiger Top-Klubs gespielt. Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg erklärt, plant der Stürmer von Red Bull Salzburg seinen nächsten Karriereschritt.

Der 22-Jährige wechselte zuletzt seine Berateragentur und wird nun von Sports360 vertreten. „Er plant den Wechsel im Sommer. Er will nicht verlängern bei Salzburg – das ist ausgeschlossen“, erklärte Sky-Transferexperte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – die Show.“

Okafor zählt zu den aufstrebenden Spielern. Der Schweizer erzielte in der aktuellen Saison in 30 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. „Der Preis ist nicht günstig. Das wird eine richtig heiße Nummer“, so Plettenberg.

AC Milan, Inter Mailand und Tottenham Hotspur sind an dem Stürmer interessiert. „Das haben wir heute noch einmal bestätigt bekommen. Der Markt ist sehr interessant für Noah Okafor“, sagte der Transferexperte. Okafors Vertrag in Salzburg läuft im Sommer 2024 aus.

❗️News #Okafor: He wants to make the next step in summer! Contract until 2024. No talks about an extension. Price tag: €20-25m! New agency: Sports360.

➡️ @acmilan, @Inter and @SpursOfficial are very interested and inquired about him! Poker has started. @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/GeMKjVLcg0

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 20, 2023