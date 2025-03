Drei Debütantinnen: ÖTV gibt Kader für BJK-Cup bekannt

Österreichs Tennis-Frauen reisen mit einem großteils unerfahrenen Team zum Turnier der Europa-Afrika-Zone I des Billie Jean King Cups.

Neben Julia Grabher (WTA 388) und Tamara Kostic (19 Jahre, WTA 521) nominierte Kapitänin Marion Maruska am Montag erstmalig Staatsmeisterin Arabella Koller (24, WTA 602), Ekaterina Perelygina (18, WTA 1124) und Mavie Österreicher (22, WTA 1247) für das Turnier von 8. bis 12. April in Vilnius.

Kraus und Paszek sagen ab

Auf die zwei aktuellen Top-Spielerinnen muss Maruska verzichten. Österreichs Nummer eins Sinja Kraus (WTA 191) passt das Turnier auf Hartplatz in der Halle zu Beginn der Sandplatz-Freiluftsaison nicht in ihren persönlichen Turnierplan. Tamira Paszek (WTA 384) musste wegen einer Influenza-Erkrankung absagen. Nachwuchshoffnung Lilli Tagger (WTA 749) sagte ebenfalls ab. „Auch wenn die Ansetzung auf Hartplatz in der Halle für die Spielerinnen nicht gerade optimal ist: Ich bin enttäuscht darüber, dass nicht alle zugesagt haben“, erklärte Maruska.

Das ÖTV-Team trifft in der litauischen Hauptstadt in der Gruppe D auf Lettland, Portugal und Kroatien. Platz eins und zwei bringen Duelle gegen zwei Teams der Gruppe B um einen Play-off-Platz, der Dritte fixiert den Klassenerhalt. Der Vierte muss gegen den Dritten von Gruppe B um den Klassenerhalt spielen. Österreichs Ziel mit der jungen Auswahl ist der Klassenerhalt.

(APA)

Bild: GEPA