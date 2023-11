Drei Elfmeter! Wolves und Kalajdzic kassieren späte Niederlage gegen Fulham

Die Wolverhampton Wanderers mit ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic müssen am 13 Spieltag der Premier League ein Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Die Wolves verlieren beim FC Fulham mit 2:3 (1:1).



Alex Iwobi brachte Fulham früh in Führung. Der Mittelfeldspieler schloss in der 7. Minute einen schönen Angriff über die linke Seite zum 1:0 ab. Die Antwort der Wolves kam aber prompt. Hee-chan Hwang scheiterte zunächst an der Latte, ehe Matthäus Cunha nach toller Vorarbeit von Jean-Richer Bellegarde zum Ausgleich einnetzte.

Nach Seitenwechsel ging der FC Fulham erneut in Front. Willian verwertete in der 59. Spielminute einen Foulelfmeter zum 2:1. Das 2:2 besorgte der Ex-Salzburger Hee-chan Hwang. Der Stürmer traf ebenfalls vom Punkt (75.). Den Schlusspunkt setzte abermals Willian. Der Offensiv-Star versenkte in der 94. Minute einen Elfmeter zum 3:2. Sasa Kalajdzic wurde in der 62. Minute eingewechselt.