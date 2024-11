Drei Männer nach Ausschreitungen bei Grazer Fußballspiel angezeigt

Über ein Jahr nach einem Fußballspiel in Graz haben die Ermittler nun drei Verdächtige ausgeforscht, die sich am Stadionvorplatz gegen Absperrungen der Polizei gewehrt und Pyrotechnik eingesetzt hatten. Ein Beamter wurde dabei von einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen und trotz Schutzhelm schwer verletzt. Drei in Graz und Umgebung lebende Männer wurden nun angezeigt, hieß es am Samstag seitens der Polizei.

Am Nationalfeiertag 2023 fand das Heimspiel des SK Sturm Graz gegen Atalanta Bergamo statt. Dabei kam es zu Ausschreitungen am Stadionvorplatz, denn die Einsatzkräfte hatten die Fans mit Sperrketten getrennt. „Neben diversen Wurfgeschossen sowie der verbotenen Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen setzte es mehrfach versuchte Widerstände gegen die Staatsgewalt“, schilderte die Polizei.

Auch Stadionverbot eine Option

Umfangreiche Ermittlungen führten nun zu den drei Verdächtigen: Die Männer im Alter von 28 bis 38 Jahren wurden bereits vernommen. Sie waren zum Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung teilweise bis nicht geständig. Sie werden sich wohl bei einem Strafverfahren verantworten müssen. Auch die Verhängung eines behördlichen Stadionverbotes soll dabei geprüft werden.

Dieser Fall zeige, wie konsequent die Grazer Polizei gegen Gewalttaten bei Fußballspielen vorgeht, hieß es in der Aussendung. Zusätzlich wurde im Jahr 2024 auch die Ermittlungsgruppe Szene-Typische-Gewalt-Sport eingerichtet. Sie konnte bereits einige Straftaten aufklären.

(APA)/ Foto: GEPA