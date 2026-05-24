Drei-Millionen-Angebot für Austria-Spieler

Abubakr Barry könnte Austria Wien im Sommer Richtung England verlassen. Nach Informationen der „Krone“, die Sky bestätigen kann, hat Championship-Klub Stoke City den Veilchen ein Angebot in Höhe von rund drei Millionen Euro für den gambischen Mittelfeldspieler vorgelegt. Stoke beendete die abgelaufene Saison in der zweithöchsten englischen Liga auf Rang 17.

Bereits zuvor lag Austria Wien offenbar ein Angebot von Oxford United vor, das wohl knapp über zwei Millionen Euro betrug. Die Veilchen lehnten die Offerte des in die League One abgestiegenen Klubs allerdings ab.

Barry war im Juli 2024 ablösefrei vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda nach Favoriten gewechselt und entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Stütze im Austria-Mittelfeld. Ein Verbleib über den Sommer hinaus gilt als unwahrscheinlich. Bereits zum Saisonende hatte Barry selbst angedeutet, den nächsten Schritt machen zu wollen. Außerdem könnte die finanziell angeschlagene Austria den Transfererlös trotz des sportlichen Verlusts gut gebrauchen.

Barry spricht über seine Zukunft (17. April)

Der 25-Jährige absolvierte bisher insgesamt 70 Pflichtspiele für die Wiener Austria. In diesen konnte er sechs Tore erzielen sowie weitere acht vorbereiten. Barrys aktueller Vertrag bei der Austria läuft noch bis Sommer 2027.

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