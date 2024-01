Drei Monate nach Knöchelbruch: Luitz vor Comeback im Weltcup

Skirennläufer Stefan Luitz steht nicht einmal drei Monate nach einem Knöchelbruch vor seinem Comeback im Weltcup. Der 31-Jährige gehört zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Riesenslalom-Klassiker am Samstag im Schweizer Adelboden. Der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Allgäuer hatte sich Mitte Oktober beim Training eine Fraktur des rechten Außenknöchels sowie einen Riss der Syndesmose zugezogen.

Über die Feiertage hatte Luitz in den Sozialen Medien bereits ein Foto vom Training gepostet und dazu geschrieben: „Ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Das erste Mal zurück in den Toren und es fühlte sich großartig an.“ Darüber hinaus teilte er mit, dass er und seine Frau Sarah ihr zweites Kind erwarten.

In Adelboden findet am Sonntag auch ein Slalom statt. Der Münchner Linus Straßer war dort in den vergangenen drei zweimal Dritter und einmal Zweiter geworden. „Adelboden ist für mich das Highlight im Jahr, was auch damit zu tun hat, dass es die letzten drei Jahre mit dreimal Podest natürlich auch sehr gut funktioniert hat. Aber das ist natürlich keine Garantie, dass es automatisch wieder auf dem Podest endet“, sagte er.

Die Frauen bestreiten am Wochenende einen Riesenslalom und einen Slalom im slowenischen Krankjska Gora.

