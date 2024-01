Drei ÖSV-Springer in Szczyrk-Quali in Top Ten

Beim Skisprung-Weltcup in Szczyrk haben sich am Dienstagabend alle sechs Österreicher für den Normalschanzen-Bewerb am Mittwoch (17.30 Uhr) qualifiziert.

Bester ÖSV-Athlet war Innsbruck-Sieger Jan Hörl als Sechster unmittelbar vor Gesamt-Weltcupleader Stefan Kraft, Manuel Fettner wurde Neunter. Vierschanzen-Tourneesieger Ryoyu Kobayashi gewann die Quali. Auch Michael Hayböck (21.), Clemens Aigner (24.) und Stephan Embacher (38.) sind dabei.

(APA) / Bild: GEPA