via

via Sky Sport Austria

Wie Fußball-Bundesligist Sturm Graz am Mittwoch bekanntgegeben hat, hat der jüngste Corona-PCR-Test des Spieler- und Betreuerteams drei positive Resultate gebracht. “Die Betroffenen befinden sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne, der Trainings- und Spielbetrieb bleibt wie gewohnt aufrecht”, teilten die Steirer in einer Aussendung mit.

(APA)

Artikelbild: GEPA