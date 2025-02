Drei Schrauben: MotoGP-Weltmeister Martín operiert

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist nach seinem erneuten Trainingssturz erfolgreich an der linken Hand operiert worden. Das gab das Aprilia-Team am Dienstag bekannt.

Der Eingriff wurde in Barcelona von Dr. Xavier Mir vorgenommen, der Spezialist setzte drei Schrauben zur Fixierung der Knochen ein – zwei an der Speiche und eine am Kahnbein. Eine Prognose zum möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr auf die Rennstrecke soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Der spanische Motorrad-Pilot war am Montag gestürzt und hatte sich dabei mehrere Frakturen zugezogen. Martín verpasst wegen der Verletzung das anstehende WM-Auftaktwochenende in Buriram/Thailand (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass). Der 27-Jährige hatte für sein Comeback trainiert, nachdem er Anfang des Monats bei den MotoGP-Testfahrten in Malaysia bei einem spektakulären Sturz bereits Frakturen in der rechten Hand sowie dem linken Fuß erlitten hatte. Schon damals war eine OP an der Hand notwendig gewesen.

Martín hatte in der vergangenen Saison auf einer Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse geholt, danach erfolgte der Wechsel zu Aprilia. Martin triumphierte als erster Rennfahrer mit einem Kundenteam in der MotoGP.

(SID) / Artikelbild: Imago