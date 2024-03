Sportliches Spektakel am Oster-Wochenende LIVE bei Sky! Mehrere Spitzenspiele in gleich drei Fußball-Ligen stehen an den Feiertagen am Programm – und werden von spannenden Entscheidungen im Tennis, Golf und Eishockey begleitet! Seid LIVE & EXKLUSIV auf Sky sowie mit Sky X bei den zahlreichen Livesport-Highlights dabei!

In der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Ostersonntag zum absoluten Spitzenspiel der Meisterkandidaten: Verfolger SK Sturm Graz empfängt Meister Red Bull Salzburg zum Topspiel der 24. Runde. Vor dem Duell sind die Top zwei nur durch zwei Punkte getrennt, die Grazer könnten bei einem Sieg also die Salzbruger vorrübergehend von der Spitze verdrängen. Seid ab 13.45 beim Meistergruppen-Sonntag der ADMIRAL Bundesliga LIVE auf Sky Sport Austria 1 dabei!

Ein wahrer Kracher findet ebenso am Ostersonntag in der Premier League statt: PL-Titelverteidiger Manchester City hat Leader Arsenal FC zu Gast – im direkten Duell der Champions-League-Viertelfinalisten geht es nicht nur um einen Perstigeerfolg, sondern auch um Big Points im PL-Meisterrennen! Seid ab 17 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League beim Duell dabei!

Bereits am Karsamstag steigt in der deutschen Bundesliga der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund – in diesem Jahr als brisantes Verfolgerduell! Während die Serienmeister mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer dringend einen vollen Erfolg für die letzten Meisterchancen benötigen, kämpft der BVB um den Verbleib in den direkten Champions-League-Plätzen. Das Bundesliga-Highlight ist am Samstag ab 17.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen!

Weitere Highlights: Miami-Masters & Challenge für Rossis Minnesota

Doch nicht nur Fußball-Fans werden zu Ostern reich beschenkt: Für Tennis-Fans ist das ATP-1000-Masters in Miami ein absolutes Muss! Das Turnier ist die ganze Woche über LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Tennis zu sehen. Die Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Jannik Sinner rittern ebenso wie Olympiasieger Alexander Zverev um den Titel. Am Karfreitag ab 19.55 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria Tennis sind die Halbfinali zu sehen – das ATP-Doppelfinale folgt am Karsamstag ab 17.30 Uhr, gefolgt vom WTA-Finale. Am Ostersonntag ab 18.30 Uhr steigen schließlich das WTA-Doppelfinale sowie das große ATP-Endspiel!

Auch die NHL kann mit den Sport-Highlights Schritt halten: Im Playoff-Rennen treffen Österreichs Eishockey-Export Marco Rossi & Minnesota Wild auf niemand geringeren als Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights – Karsamstag ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1!

Die Golf-Welt wartet mit zwei internationalen Top-Turnieren auf: Die ganze Woche über bis einschließlich Sonntag sind die Hero Indian Open in Delhi sowie die Texas Children’s Houston Open zu sehen – täglich LIVE auf Sky Sport Golf!

Beitragsbild: GEPA/Imago.