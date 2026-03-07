Drei Tore nach Rückstand: ManCity wirft Newcastle aus FA Cup

Für Newcastle United ist der Traum vom Gewinn des FA Cups geplatzt.

Die „Magpies“ verloren am Samstagabend mit 1:3 (1:1) gegen Manchester City und scheiterten damit im Achtelfinale des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.

Stürmer Nick Woltemade, der zuletzt krank gefehlt hatte, stand in der Startformation von Teammanager Eddie Howe. Der frühere Stuttgarter verpasste zunächst die Führung für das Heimteam, sein Kopfball wurde auf der Linie geklärt (12.). Kurz darauf machte es Harvey Barnes dann besser (18.). City schlug aber noch vor der Pause durch Savinho (39.) zurück, der Omar Marmoush sorgte dann in Halbzeit zwei mit einem Doppelpack (47., 65.) für die Entscheidung.

Newcastle & ManCity nun in CL gefordert

Für beide Mannschaften geht es nun mit dem Achtelfinale in der Champions League weiter. Während Newcastle am Dienstag auf Hansi Flicks FC Barcelona trifft (ab 21:00 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!), muss Pep Guardiolas City am Mittwoch zu Real Madrid.

(SID/Red).

Beitragsbild: Imago.