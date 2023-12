Drei Trainingslager und mehrere Testspiele: Sturm Graz gibt Vorbereitungsplan bekannt

Sturm Graz hat am Montag seine Termine für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison bekanntgegeben. Der Tabellenzweite der ADMIRAL Bundesliga wird insgesamt drei Trainingslager und mehrere Testspiele im Jänner absolvieren.



Der Startschuss in die Vorbereitung fällt am 05.01. in Messendorf. Danach stehen zwei Kurz-Trainingslager in Catez sowie elf Tage in der Türkei am Plan.