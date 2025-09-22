Drei Verletzungen im Derby: Blau-Weiß Linz gibt Update

Ein mehrfach schmerzliches Derby musste Blau-Weiß Linz am vergangenen Spieltag gegen den LASK verkraften: Neben der 0:2-Niederlage verletzten sich gleich drei Profis im umkämpften Statdtduell. Nun geben die Tabellenelften ein Update.

Als erster BW-Profi musste Alexander Briedl nach 28. Minuten ausgewechselt werden, da er einen Schlag aufs Knie bekommen hatte. Die Bänder sind trotz einer aufgetretenen Schwellung intakt geblieben, wie der Verein via Aussendung mitteilt.

VIDEO: Briedl verletzt sich im Linzer Derby

Offensiv-Neuzugang Shon Weissman musste ebenso bereits in der ersten Spielhälfte ausgetauscht werden, er erlitt wie Kapitän Fabio Varesi-Strauß später in der zweiten Hälfte eine Schulterverletzung. Schlimmere Befürchtungen bewahrheiteten sich nach ersten Untersuchungen aber nicht. Der Israeli war auf die rechte Schulter gefallen und musste nach 35 Minuten ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger konnte die Partie hingegen beenden.

Schulterverletzung! Weissman muss ausgewechselt werden

Blau-Weiß-Trio könnte am Wochenende spielen

Beiden Profis bleibt damit eine Operation erspart. Die Linzer schließen sogar bei allen drei Spielern ein Comeback am kommenden Wochenende gegen den SCR Altach (Samstag ab 16:30 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria!) nicht gänzlich aus. Darüber hinaus fehlte Simon Seidl im bereits vor dem Derby. Hierbei soll nach weiteren Untersuchungen ein weiteres Fitness-Update erfolgen.

Knieprobleme: Seidl gibt Verletzungs-Update

