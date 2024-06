Drei verpasste Dopingtests: Rodlerin Egle droht Sperre

Kunstbahn-Rodlerin Madeleine Egle hat laut Tiroler Tageszeitung vom Freitagabend drei verpasste Dopingtests zu verzeichnen.

Markus Prock, Präsident des österreichischen Rodelverbandes (ÖRV), gab gegenüber dem Medium an, dass gegen den vermeintlich dritten Missed-Test ein Rechtsmittel erhoben wurde, derzeit sei die Angelegenheit bei der Unabhängigen Schiedskommission (USK) anhängig. Es sei in laufendes Verfahren. Der ÖRV sei schon im Dezember mit der Sache konfrontiert worden.

Es gebe laut Prock keinen positiven Dopingtest, sondern die Frage, ob Egle ihren Meldeverpflichtungen gegenüber der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) hinreichend nachgekommen sei. „Wir haben uns anwaltlich von Experten beraten lassen und uns im Austausch mit der NADA an die vorgegebenen Abläufe gehalten“, wurde der zweifache Olympia-Zweite zitiert. „Wichtig erschien uns in diesem Zusammenhang aufzuzeigen, dass das Kontrollsystem zwar definitiv notwendig und zu begrüßen ist, aber situationsbedingt durchaus seine Tücken und Herausforderungen birgt.“

ÖRV-Präsident Prock: „Ausgang des derzeit anhängigen Verfahrens bleibt abzuwarten“

Es sei aus heutiger Sicht nicht zu beantworten, ob Förderungen zurückgezahlt werden müssen oder der eben dreimal bei Doping-Kontrollen nicht angetroffenen Egle Erfolge bzw. Ergebnisse aberkannt würden. Der Verbandschef betonte, dass die ÖRV-Aktiven „selbstverständlich“ auf ihre berufsbedingten Pflichten und Rechte regelmäßig hingewiesen würden. Prock: „Für den ÖRV besteht derzeit keine Veranlassung, irgendwelche Schritte zu setzen, der Ausgang des derzeit anhängigen Verfahrens bleibt abzuwarten.“

Egle hat in der Anfang Dezember begonnenen Saison 2023/24 die Weltcuprennen in Lake Placid, Winterberg und Innsbruck-Igls gewonnen, wobei der Heimevent auch als EM ausgeschrieben war. Im Gesamtweltcup wurde die Europameisterin Dritte, bei den Weltmeisterschaften Ende Jänner in Altenberg holte die 25-jährige Tirolerin Einzel-Bronze.

(APA)/Bild: GEPA