Der FC Blau-Weiß Linz hat am Mittwochvormittag vier Personalien für die kommende Saison geklärt. Simon Seidl, Lukas Tusch und Alem Pasic verlängern ihre Verträge beim Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga um ein Jahr. Die Linzer vermelden allerdings auch einen Abgang.

Die neuen Arbeitspapiere des Trios laufen nun bis Sommer 2025. Sowohl Seidl, als auch Tursch und Pasic entwickelten sich im Laufe der aktuellen Spielzeit zu fixen Stützen im Team von Trainer Gerald Scheiblehner. „Es freut mich sehr, dass wir diese drei Jungs auch zumindest in der nächsten Saison beim FC Blau-Weiß Linz sehen werden“, sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor von Blau-Weiß Linz.

Seidl, Pasic und Tursch sagen über ihre Vertragsverlängerungen: „Wir freuen uns sehr, zumindest ein weiteres Jahr beim FC Blau-Weiß Linz zu bleiben und über das entgegengebrachte Vertrauen. Unser voller Fokus gilt jetzt dem Klassenerhalt. Wir wollen gemeinsam auch nächstes Jahr weiterhin in der Bundesliga spielen und werden alles dafür geben, um den Klub dort zu etablieren.“

Offiziell: Koch verlässt Blau-Weiß Linz

Neben den drei Vertragsverlängerungen geben die Linzer auch einen fixen Abgang bekannt. Tobias Koch verlässt den Aufsteiger im Sommer ablösefrei und wechselt zu Ligakonkurrent Austria Klagenfurt. Der 23-Jährige unterschreibt in der Kärntner Hauptstadt einen Vertrag bis 2027.

3291 Tobias Koch Position Mittelfeld Verein FC Blau Weiß Linz

Schößwendter sagt zum Transfer: „Wir haben als Verein alles unternommen, um ihn längerfristig an den FC Blau-Weiß Linz zu binden. Kochi hat sich aber dann für Austria Klagenfurt entschieden, da er die Chance sieht, mit seinem künftigen Klub an einem internationalen Bewerb teilzunehmen. Auf diesem Weg will ich mich bei Kochi für seinen unermüdlichen Einsatz und sein großes Kämpferherz bedanken, denn er hat wirklich immer alles für unsere Farben auf dem Platz gelassen. Wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe und befinden uns bereits in vielversprechenden Gesprächen, um einen Spieler mit entsprechender Qualität für diese Position zu gewinnen.“

In Klagenfurt freut man sich jedenfalls über den Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld: „Mit Tobias Koch konnten wir einen absoluten Wunschkandidaten für uns gewinnen. Er ist ein sehr ehrgeiziger, lauf- und zweikampfstarker Spieler, der aufgrund seines technischen Potenzials flexibel einsetzbar ist und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Darüber hinaus hat der Junge einen tollen Charakter und wird sich nahtlos in die Gruppe einfügen„, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Koch selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich hatte sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit der Verantwortlichen der Austria Klagenfurt, in denen sie mir aufgezeigt haben, welche Ziele sich der Verein in den kommenden Jahren setzt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Kärnten, konzentriere mich jetzt aber bis zur letzten Sekunde zu 100 Prozent auf meine Aufgaben mit Blau-Weiß Linz.“

(BW Linz/Austria Klagenfurt) / Bild: GEPA