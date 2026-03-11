Dreifach-Ausfall nach CL Gala! Bayern verkündet Verletzungs-Ausmaß

Der FC Bayern muss nach dem 6:1 gegen Atalanta Bergamo vorerst auf drei Stars verzichten. Das gab der Rekordmeister am Tag nach der Partie in Italien bekannt. Sowohl Alphonso Davies, der gerade erst von einer erneuten Muskelverletzung zurückgekehrt war, als auch Jamal Musiala und Torhüter Jonas Urbig müssen laut den Münchenern vorerst pausieren.

In der Mitteilung heißt es zu den Verletzungen: „Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Torhüter Jonas Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Jamal Musiala laboriert an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“.

Zu den individuellen Ausfallzeiten äußerte sich der FC Bayern nicht. Positiv sollte aber sein, das bislang keine langfristigen oder gravierenden Verletzungen diagnostiziert wurden. „Alle Spieler müssen zunächst pausieren“, so der Wortlaut.

Davies hatte erst Ende des vergangenen Jahres sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert. Im Februar hatte er sich beim Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, war aber danach schnell wieder hergestellt.In Bergamo mussten in der Nachspielzeit dann auch noch der mit Davies eingewechselte 6:0-Torschütze Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. Schlimmer sah es beim Schlussmann aus, der nach einem Zusammenprall behandelt werden musste und gestützt von zwei Betreuern den Platz verließ.

HIGHLIGHTS | Atalanta Bergamo – FC Bayern | Achtelfinal-Hinspiel

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago