Dreijahresvertrag: Galatasaray bestätigt Sane-Verpflichtung

Der deutsche Nationalspieler Leroy Sane wechselt nach fünf Jahren beim FC Bayern zu Galatasaray Istanbul. Der 29-Jährige unterschrieb beim Meister der türkischen Süper Lig am Donnerstag einen Dreijahresvertrag bis 2028. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag, nachdem Sane in der Nacht zuvor nach Istanbul gereist war.

Sane ist ablösefrei, der Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni aus. Er erhält bei Galatasaray künftig pro Saison neun Millionen Euro netto. Die Bayern hatten Sane zuletzt noch ein zweites Angebot unterbreitet, welches der Profi nach monatelangem Gezerre aber auch abgelehnt hatte.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag war Sane nach Istanbul geflogen und dort am Flughafen von den Fans euphorisch empfangen worden. Nach dem obligatorischen Medizincheck ging der Transfer dann endgültig über die Bühne. „Es gab viele Angebote. Aber Galatasaray als Ganzes hat mich sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre, von der Größe des Klubs, davon, wie sehr sie mich wollten, wie viel Interesse sie an mir gezeigt haben. Deshalb bin ich bei Galatasaray“, sagte Sane.

2020 war Sane für 50 Millionen Euro und mit hohen Erwartungen von Manchester City zu den Bayern gewechselt. Er absolvierte 220 Spiele mit 61 Toren und 55 Vorlagen für den Rekordmeister – doch oft genug schöpfte der hochveranlagte Profi sein Potenzial nicht aus.