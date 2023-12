Dreikampf PSG, Newcastle und Milan um CL-Achtelfinalticket

In der „Hammergruppe“ F der UEFA-Champions-League kommt es am Mittwoch zum Showdown. Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Paris St. Germain (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2), der AC Milan gastiert bei Newcastle United (ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen). Während die Dortmunder das Achtelfinalticket bereits in der Tasche haben, geht es für das restliche Trio ums Eingemachte. In Gruppe H kommt es derweil zum Showdown um den Aufstieg zwischen dem FC Porto und Schachtar Donezk.

Newcastle und Milan halten bei je fünf Punkten und stehen unter Siegzwang, um mit dem Achtelfinale der Königsklasse liebäugeln zu können. Beide Teams sind zusätzlich auf Schützenhilfe aus Dortmund (10 Punkte) angewiesen, da PSG sieben Zähler aufweist. Gewinnen die Pariser um Kylian Mbappe in Deutschland, sind sie nicht nur weiter, sondern auch Gruppensieger.

Das will der BVB allerdings verhindern und gegen Paris an seine Serie von zuletzt drei CL-Siegen in Folge anknüpfen. „Wir wissen, welche Qualitäten sie als Mannschaft haben, aber wir haben auch ihre Defensivprobleme in Auswärtsspielen gesehen“, erklärte Trainer Edin Terzic. „Wir werden alles dafür investieren, um als Sieger aus der Gruppenphase herauszugehen.“ Ob Terzic auf Marcel Sabitzer, der schon am Wochenende in der Liga verletzt gefehlt hatte, zählen kann, wird erst am Spieltag entschieden.

Im Falle eines Milan-Erfolgs in England reicht PSG bereits ein Remis zum Aufstieg, da die Franzosen im direkten Duell die Nase vorne haben. Sollte jedoch Newcastle drei Punkte einfahren, braucht PSG einen Auswärtssieg.

Showdown zwischen Porto und Shakhtar Donezk

Shakhtar fordert auswärts Porto heraus. Beide Mannschaften halten bei neun Zählern, die Ukrainer müssen gewinnen, nachdem sie das Heimspiel im September gegen die Portugiesen mit 1:3 verloren hatten. Der FC Barcelona gastiert zum Abschluss der Gruppenphase bei Royal Antwerpen. Den Katalanen ist der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen, ein Remis würde ihn zugunsten der Xavi-Truppe endgültig fixieren. Die Belgier wiederum sind fix Gruppen-Letzter.

In Gruppe G sind bereits alle Positionen bezogen. Für Roter Stern Belgrad und Aleksandar Dragovic endet mit dem Heimduell mit Poolsieger Manchester City die Europacupsaison. Der Zweite RB Leipzig empfängt mit dem ÖFB-Trio Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner die Young Boys aus Bern. Die Schweizer wechseln als Dritte in die Europa-League-Zwischenrunde.

Auch in Pool E sind die Würfel im Wesentlichen gefallen. Atletico (11) verteidigt in Madrid gegen Lazio Rom (10) die Tabellenführung und damit den Gruppensieg. Gernot Trauners Feyenoord Rotterdam (6) darf im Heimspiel gegen Celtic Glasgow (1) bereits für die Europa League testen.

(APA)

Beitragsbild: Imago