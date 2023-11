Dritte Führung hält: St. Pölten besiegt Bregenz in torreichem Duell

Auch St. Pölten hat sich am Freitag im Spitzenfeld der 2. Fußball-Liga etabliert. Der SKN schaffte bei Schwarz-Weiß Bregenz ein 3:2 und liegt nun einen Zähler hinter dem Team aus Vorarlbergs Landeshauptstadt auf Rang fünf.

Der SKN erwischte in Bregenz einen Traumstart, Dario Tadic scorte bereits in der sechsten Minute nach sehenswertem Pass von Marc Stendera. Die einzige wirklich gelungene Angriffsaktion der Bregenzer führte zum Ausgleich, Jannik Wanner traf ins lange Eck (42.). Die neuerliche Führung besorgte Tadic per Kopf (64.), bei der vorangegangenen Flanke von Kevin Monzialo hatte sich Bregenz-Goalie Franco Flückiger nicht glücklich angestellt.

Im Finish wurde es turbulent: Zunächst glich Murat Satin mit einem von Christoph Messerer verschuldeten Hand-Elfmeter aus (86.), drei Minuten später glückte Julian Keiblinger doch noch der Siegestreffer für die Niederösterreicher.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.