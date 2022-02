Dritte Pleite in Folge für Toronto – Chara erreicht Meilenstein

via

Sky Sport Austria

Die Toronto Maple Leafs mussten in der NHL die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team um Superstar Auston Matthews verlor bei den Columbus Blue Jackets mit 3:4 nach Overtime. Auch für die Florida Panthers lief es am Dienstagabend nicht besser. Dar Erstplatzierte der Atlantic Division unterlag den Nashville Predators mit 4:6.

Mit einem Assist zum 5:2-Erfolg der New York Islanders in Seattle hat der Slowake Zdeno Chara indes einen weiteren Meilenstein in der NHL erreicht. Der 44-Jährige absolvierte sein 1.651. Grunddurchgangsspiel und zog als Verteidiger mit den meisten Partien mit Chris Chelios gleich. Insgesamt liegen noch sieben Leute vor den beiden, angeführt wird die Liste vom Kanadier Patrick Marleau mit 1.779 Matches.

Alle Ergebnisse vom Dienstag:

Florida Panthers – Nashville Predators 4:6

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 4:3 OT

Ottawa Senators – Minnesota Wild 4:3

Philadelphia Flyers – St. Louis Blues 1:4

Anaheim Ducks – San Jose Sharks 4:3 SO

Seattle Kraken – New York Islanders 2:5

