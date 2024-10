Dritte Saisonniederlage für Colts und Raimann

Nach zwei Siegen in Folge haben die Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) wieder eine Niederlage kassiert. Beim Division-South-Rivalen Jacksonville Jaguars verloren die Colts am Sonntag in der 5. Runde knapp mit 34:37.

Österreich-Export Bernhard Raimann schützte als Left Tackle diesmal die „blind side“ von Quarterback-Altstar Joe Flacco, der den angeschlagenen Indy-Stammspielmacher Anthony Richardson ersetzte. Richardson fehlte wegen einer Hüftblessur.

Flacco, einstiger Super-Bowl-Champion, bot eine bärenstarke Leistung. Der 39-Jährige warf für 359 Yards und drei Touchdowns und holte damit einen 20:34-Rückstand auf. Die Jaguars schnappten sich aber mit einem Last-Minute-Fieldgoal durch Kicker Cam Little ihren ersten Saisonerfolg.

Die Baltimore Ravens feierten unterdessen einen spektakulären 41:38-Overtime-Sieg bei den Cincinnati Bengals, während die Buffalo Bills bei den Houston Texans mit 20:23 verloren. Die Minnesota Vikings gewannen ihr London-Gastspiel im Tottenham-Stadion gegen die New York Jets mit 23:17.

(APA) / Artikelbild: Imago