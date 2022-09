Dritte Station in Griechenland: Neuer Verein für Sakic

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Legionär Emanuel hat einen neuen Verein gefunden: Der ehemalige Bundesliga-Profi bleibt in Griechenland und wechselt zum Tabellenletzten der Super League Ionikos Nikeas.

Der Verteidiger war seit Sommer vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Aris Saloniki nicht mehr verlängert wurde. Für Aris absolvierte Sakic in der vorherigen Saison 18 Einsätze in der höchsten Spielklasse.

Für Sakic ist Ionikos die dritte Station in Griechenland. Vor seinem Engagement stand er bei Atromitos Athen unter Vertrag. In Österreich spielte Sakic in der Bundesliga für Altach und Sturm Graz.

Bild: Imago