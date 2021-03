Dritter Erfolg in Folge! Washington Capitals feiern Sieg gegen New York Rangers

via

via Sky Sport Austria

Die Washington Capitals, das Topteam der Division East der National Hockey League (NHL), hat am Sonntag mit dem 5:4 gegen die New York Rangers den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Superstar Alex Owetschkin trug einen Treffer bei und hält nun bei insgesamt 724 Toren. Acht fehlen ihm noch, um zur alleinigen Nummer fünf der ewigen Schützenliste der weltweit wichtigsten Eishockey-Liga aufzurücken.

Sonntag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Washington Capitals – New York Rangers 5:4, Chicago Blackhawks – Nashville Predators 2:3, Boston Bruins – New Jersey Devils 0:1, Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 4:1, St. Louis Blues – Anaheim Ducks 2:3 n.V., Dallas Stars – Florida Panthers 1:4.

(APA)

Beitragsbild: Imago