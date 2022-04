via

via Sky Sport Austria

Newcastle United setzt seinen kleinen Erfolgslauf in der englischen Premier League fort. Am Mittwoch bezwangen die Magpies zuhause Crystal Palace mit 1:0. Es war der dritte Sieg von Newcastle in Folge.

Beim knappen Erfolg über Palace sorgte Miguel Almiron in der 32. Minute für den entscheidenden Treffer. Newcastle rückt in der Tabelle auf Rang elf vor, Crystal Palace rangiert auf Platz 14.

Bild: Imago