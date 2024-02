Dritter Sieg in Folge: Posch mit Bologna weiter im Vormarsch

Stefan Posch hat sich mit dem FC Bologna in der italienischen Serie A nach dem dritten Sieg in Folge weiter nach vorne gearbeitet.

Die Blauroten gewannen am Mittwochabend das Heimspiel gegen Fiorentina mit 2:0 und zogen in der Tabelle an Punkten mit dem Vierten Atalanta Bergamo gleich. Posch spielte in der Viererkette rechts außen durch, Riccardo Orsolini (12.) und Jens Odgaard (95.) trafen für Bologna. Am Sonntag wartet als nächste Aufgabe eine Auswärtspartie bei Lazio.

(APA)

Beitragsbild: Imago