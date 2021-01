Der FC Arsenal kommt in der Premier League immer besser in Schuss. Die in den vergangenen Wochen kriselnden “Gunners” setzten sich auswärts gegen West Bromwich durch Treffer von Kieran Tierney (23.), Bukayo Saka (28.) und Alexandre Lacazette (60., 64.) mit 4:0 durch und feierten damit den dritten Sieg in Folge, Lohn war der Vorstoß auf Tabellenplatz elf.

