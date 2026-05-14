Dritter Sieg in Serie: Cavaliers drehen Krimi in Detroit

Die Cleveland Cavaliers haben das Tor zum NBA-Halbfinale durch ein 117:113 nach Verlängerung bei den Detroit Pistons aufgestoßen.

Für die Cavs war es der dritte Sieg hintereinander und die 3:2-Führung in der Best-of-seven-Viertelfinalserie. Damit haben die Cavs in der Nacht auf Samstag vor heimischem Publikum in der Rocket Arena ihr erstes Matchball-Spiel.

Cleveland, das die erste Conference-Finalteilnahme seit 2018 anstrebt, zeigte in Spiel fünf ein starkes Finish. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag das Team noch mit sieben Punkten zurück, ehe es aufdrehte und dank eines 13:0-Laufs (inklusive Verlängerung) noch vorbeizog. In der Overtime avancierte dann der zuvor eher durchwachsen agierende Top-Star Donovan Mitchell (insgesamt 21 Punkte) zum Matchwinner, in dem er erst einen Dreier versenkte und kurz danach einen Korbleger zur Entscheidung folgen ließ.

Der erfahrene James Harden erzielte als Clevelands Topscorer 30 Punkte. „Es ist ein großartiger Zeitpunkt für den ersten Auswärtssieg“, sagte Harden dem Sender ESPN. In den Conference Finals warten bereits die New York Knicks als möglicher Gegner. Für Detroit, das noch vor wenigen Tagen mit 2:0-Siegen in Führung gelegen hatte, kam Cade Cunningham auf 39 Punkte.

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