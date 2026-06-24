Letzte Runde in der Gruppenphase! Das große Rechnen beginnt

Mit Beginn der dritten und letzten Runde der Gruppenphase am Mittwoch ist bei der Fußball-WM auch viel Rechnerei im Spiel.

Aufgrund der Aufstockung auf 48 Teilnehmer schaffen neben den Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe auch die acht besten der zwölf Gruppendritten den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Nach zwei Spielen haben fünf aktuelle Gruppendritte bereits einen Sieg auf dem Konto, darunter Algerien, am Sonntag letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J.

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase:

1. Schweden 2 6:6 0 3 2. Schottland 2 1:1 0 3 3. Kroatien 2 3:4 -1 3 4. Algerien 2 2:4 -2 3 . Paraguay 2 2:4 -2 3 6. Kap Verde 2 2:2 0 2 7. Belgien 2 1:1 0 2 8. Tschechien 2 2:3 -1 1 9. DR Kongo 2 1:2 -1 1 10. Ecuador 2 0:1 -1 1 11. Bosnien-Herzegowina 2 2:5 -3 1 12. Senegal 2 3:6 -3 0

Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen:

– Punkte aus allen Gruppenspielen

– Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

– erzielte Tore in allen Gruppenspielen

– Fair-Play-Wertung (Minuspunkte Gelbe Karte -1, Gelb-Rot -3, Rot -4, Gelb und Rot -5)

– Position in der Weltrangliste