Drittes Angebot! Derby lässt bei Johnston nicht locker

Der englische Zweitligist Derby County arbeitet weiterhin intensiv an einer Verpflichtung von Max Johnston vom österreichischen Meister Sturm Graz.

Das erste Angebot der Engländer wurde von Sturm umgehend zurückgewiesen. Auch eine zweite Offerte in Höhe von rund 1,8 Millionen Pfund konnte die Steirer nicht überzeugen.

Inzwischen hat Derby sogar ein drittes Angebot auf den Tisch gelegt: Dieses soll sich laut Sky-Informationen auf 2 Millionen Pfund (etwa 2,37 Mio. Euro) belaufen.

Johnston ein Fixpunkt in der Sturm-Defensive

Johnston kam in der vergangenen Saison auf 31 Pflichtspiele für Sturm, erzielte ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor. Nach dem Abgang von Jusuf Gazibegovic im Winter ist der 21-Jährige auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt und ein zentraler Bestandteil der Mannschaft.

Auch in den bisherigen fünf Pflichtspielen der Spielzeit 2025/26 stand der Schotte in der Startelf. Sein Vertrag bei den „Blackies“ läuft bis 2027.

(Red.)

Bild: GEPA