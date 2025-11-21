Drittes Saisontor von Hillebrand bei HSV-Remis

Sophie Hillebrand hat am Freitag ihr drittes Saisontor in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt.

Die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin bewahrte den Hamburger SV mit einem Elfmeter in der 85. Minute zum 1:1 vor einer Niederlage beim 1. FC Union Berlin. Bei den Gastgeberinnen bereitete Eileen Campbell den Führungstreffer vor, Abwehrspielerin Marina Georgieva gab ihr Debüt in der Startelf des Tabellenelften. Der HSV, bei dem auch Melanie Brunnthaler startete, ist Zwölfter.

