Drittteuerster Einkauf: Wolfsburg holt Verstärkung für die Offensive

Der deutsche Bundesligist VfL Wolfsburg hat Lovro Majer von Stade Rennes verpflichtet.

Der 22-malige kroatische Nationalspieler unterzeichnete bei den Wölfen einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Der VfL zahlt für den offensiven Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni. Majer ist damit nach Julian Draxler (43 Millionen von Schalke 04) und Andre Schürrle (32 Mio./FC Chelsea) zunächst der drittteuerste VfL-Einkauf. Bei den Wölfen wird er künftig mit der Nummer 19 auf dem Rücken auflaufen.

Mehr Flexibilität im Angriff

„Mit Lovro sind wir im Mittelfeld künftig noch flexibler aufgestellt, er kann zentral eingesetzt werden, hat aber auch über außen seine Stärken“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über Majer, der in 62 Partien für Rennes in der Ligue 1 acht Tore erzielte. Noch am Sonntag war er für Rennes beim 5:1 gegen Metz im Einsatz gewesen.

Er sei „sehr glücklich, dass es mit einem Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga geklappt hat und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen“, betonte Majer, siebter VfL-Zugang in diesem Sommer. Wolfsburg startet am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass die Deutsche Bundesliga live streamen) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim in die Saison.

