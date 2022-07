„Drive it Out“ – F1 startet Kampagne gegen Missbrauch

Wohl auch in Reaktion auf sexistische, rassistische und homophobe Beleidigungen am Rande des Großen Preises von Österreich hat die Formel 1 die Kampagne „Drive it Out“ (Treibt es aus) gestartet. In einem Video, das am Samstag vor dem Grand Prix von Ungarn veröffentlicht wurde, äußern sich alle 20 Fahrer, Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und werben für ein besseres Miteinander und mehr Respekt.

Jede Form von Missbrauch online und bei Veranstaltungen solle ausgemerzt werden. Bei Twitter ermutigte die Formel 1 die Fans zudem, künftig „alle Fälle von beleidigender oder diskriminierender Sprache zu melden“.

Am Grand-Prix-Wochenende von Spielberg hatten Berichte vor allem von weiblichen Fans aufschrecken lassen. Darin ging es um Übergriffe, sexistische Kommentare, rassistische oder homophobe Beleidigungen.

