Druijf bestätigt Saisonaus und „will bei Rapid bleiben“

Rapid-Angreifer Ferdy Druijf wird dem SK Rapid aufgrund seiner Knieverletzung auch im letzten Saisonspiel am kommenden Wochenende gegen den Wolfsberger AC nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der Leihspieler von AZ Alkmaar am Sonntag im Sky-Interview.

„Es ist noch nicht gut. Ich muss jetzt vier Wochen auf Krücken laufen, meine Saison ist vorbei“, sagte Druijf.

Angesprochen auf seine sportliche Zukunft äußerte Druijf den klaren Wunsch, auch in der nächsten Saison für Rapid auf Torejagd zu gehen. „Wir wollen versuchen, dass wir hier bleiben. Der Klub will mich und ich will hier sein“, so der 24-Jährige. „Wir versuchen alles – vielleicht ist es möglich, vielleicht nicht.“

In kurzer Zeit hat sich Druijf bereits gut bei Rapid eingelebt und fühlt sich in Hütteldorf gut aufgehoben. „Ich mag den Klub, die Stadt ist wirklich wunderschön. Meiner Familie gefällt es hier sehr. Der Verein vertraut mir, ich habe jedes Spiel gemacht, wenn ich fit war. Auch der Trainer will mich – das ist immer sehr wichtig.“

Druijf wechselte Anfang Februar auf Leihbasis vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar zu den Grün-Weißen und erzielte bislang in 13 Pflichtspielen für Rapid sechs Treffer.