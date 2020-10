DTM: Auer fährt in Zolder auf Rang drei

Der Tiroler Lucas Auer hat im zweiten DTM-Rennen in Zolder den dritten Platz erreicht. Der BMW-Pilot überraschte mit seiner zweiten Podiumsplatzierung in diesem Jahr, da er nur von Platz 12 gestartet war.

Der Sieg ging erneut an den Deutschen Rene Rast, der Titelverteidiger hatte schon am Vortag gewonnen. Zweiter wurde Landsmann Mike Rockenfeller. Rast übernahm in der Gesamtwertung den zweiten Platz, sein Schweizer Audi-Kollege Nico Müller (9.) liegt nur zehn Punkte in Front.

Ferdinand Habsburg wurde nach einer Aufholjagd in einem turbulenten Rennen mit Safety Car und Restart Siebenter. Der Salzburger war von Startplatz vier ins Rennen gegangen und hatte Pole-Position-Mann Timo Glock ungestüm attackiert, in der ersten Kurve ging ihm jedoch der Platz aus und es kam zur Kollision. Habsburg konnte nur ins Kiesbett ausweichen, er und Glock fielen ans Ende des Feldes zurück. Das ebnete Rast den Weg zum Sieg, obwohl es in seinem Auto kurz vor dem Start noch einen kleinen Brand im Motorraum gegeben hatte.

(APA)

Bild: GEPA