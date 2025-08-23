DTM: Preining auf Sachsenring Vierter

Die DTM-Saison entwickelt sich zu einem wahren Krimi. Nach dem ersten Rennen des Wochenendes auf dem Sachsenring liegen drei Fahrer in der Gesamtwertung innerhalb von nur zwei Punkten.

Das Rennen am Samstag gewann Ayhancan Güven im Manthey-Porsche, sein Teamkollege Thomas Preining aus Linz war Vierter. Der zehntplatzierte Tiroler Lucas Auer (Mercedes) verlor seine Führung im Ranking und ist nun Dritter, zwei Punkte hinter Jack Aitken (Ferrari) und Jordan Pepper (Lamborghini).

„Ich war fast ein bisschen wie eine Schnecke unterwegs“, resümierte Auer nach einem „verrückten Rennen“, in dem er viel riskiert, aber nichts gewonnen habe. Noch bitterer endete das Schauspiel auf dem Sachsenring für Preining, der wie der sichere Sieger ausgesehen hatte, ehe ihm in der vorletzten Runde ein Fehler unterlief und er in weiterer Folge mit Pepper kollidierte. Dadurch blieb Preining am Ende sogar ohne Stockerlplatz. Im Gesamtklassement ist der Champion von 2023 15 Punkte hinter Auer Vierter.

(APA) / Artikelbild: Imago