DTM: Preining feiert ersten Saisonsieg

In einem chaotischen Rennen am Nürnberger Norisring hat der Österreicher Thomas Preining sein erfolgreiches Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der DTM gekrönt. Der Porsche-Pilot siegte im achten Lauf des Jahres vor dem Briten Jack Aitken und dem niederländischen Polesetter Thierry Vermeulen (beide Ferrari).

Im Rennen am Vortag war Preining Zweiter geworden, am Sonntag machte er mit einem starken Überholmanöver gegen Aitken seinen siebten Karrieresieg in der DTM perfekt. Durch die guten Ergebnisse und nun 102 Punkte schob er sich in der Gesamtwertung vor auf Platz zwei. „Wir sind zurück“, funkte sein Ingenieur. Die Meisterschaft führt sein österreichischer Landsmann Lucas Auer mit 109 Punkten an.

Die DTM startet in vier Wochen in die zweite Saisonhälfte, die nächsten Rennen finden am Nürburgring statt (8. bis 10. August). Die achte und letzte Station des Kalenders ist der Saisonabschluss am Hockenheimring (3. bis 5. Oktober).

(SID/red.) / Artikelbild: Imago