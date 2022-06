Ducati-Doppelsieg in Assen

Francesco Bagnaia hat am Sonntag in Assen den Grand Prix der Niederlande in der MotoGP-Klasse gewonnen und damit seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der aus der Pole Position gestartete Italiener gab vom ersten Meter an den Ton an, ließ sich auch durch zwischenzeitlich leichten Regen in der zweiten Rennhälfte nicht beirren und errang im letzten Rennen vor der Sommerpause einen Start-Ziel-Erfolg. Weltmeister und WM-Leader Fabio Quartararo stürzte gleich zweimal und schied aus.

Der diese Saison aus der Moto2-Klasse aufgestiegene Marco Bezzecchi machte mit seiner ersten Klassierung unter den ersten drei als MotoGP-Fahrer den Doppelerfolg für Italien und für die Marke Ducati perfekt. Das Podium komplettierte der Spanier Maverick Viñales auf Aprilia.

Aleix Espargaro Mann des Tages

Quartararo kam schon nach vier Runden zu Fall. Der Franzose, der die vergangenen zwei Grands Prix gewonnen hatte, stürzte auf Yamaha beim Versuch, den zweitplatzierten Aleix Espargaro auf Aprilia zu überholen. Quartararo setzte das Rennen trotz eines arg demolierten Motorrads fort, was allerdings keine gute Entscheidung war. Er stürzte erneut, diesmal um einiges heftiger, und kehrte hinkend in die Team-Box zurück.

In der WM-Gesamtwertung führt Quartararo noch mit 21 Punkten Vorsprung vor Espargaro. Der Spanier kämpfte sich nach der Kollision mit Quartararo, dem folgenden Ausritt ins Kiesbett und dem Rückfall im Fahrerfeld noch auf den vierten Rang vor. Hinter ihm landeten unter anderem die KTM-Fahrer Brad Binder (Südafrika) als Fünfter und Miguel Oliveira (Portugal) als Neunter.

Auf das Assen-Event folgt nun die Sommerpause, die aufgrund der erneuten Streichung der Finnland-Premiere, die am 10. Juli geplant war, mit sechs Wochen recht lang ausfällt. Weiter geht es erst am 7. August mit dem WM-Lauf von Großbritannien in Silverstone.

