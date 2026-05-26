Ducati gibt grünes Licht für Márquez-Comeback

MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez wird dieses Wochenende beim Italien-Grand-Prix in Mugello wahrscheinlich ins Renngeschehen zurückkehren.

Das Ducati-Team des Spaniers gab am Dienstag nach einem Medizincheck grünes Licht, eine endgültige Entscheidung falle aber erst bei einer Renntauglichkeitsuntersuchung am Donnerstag. Marquez hatte vor zweieinhalb Wochen im Sprint von Le Mans bei einem Sturz einen Mittelfußknochenbruch erlitten.

Deshalb verpasste er den dortigen Grand Prix und auch sein folgendes Heim-Rennwochenende in Katalonien. Marquez war er in der Zwangspause auch an seine blessierten Schulter operiert worden. Sein ebenfalls nach einem Crash rekonvaleszenter Bruder Alex Marquez wird in Mugello durch den Italiener Michele Pirro ersetzt.

(APA) / Bild: Imago